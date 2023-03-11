В Пенсионном фонде рассказали, кто получит еще одну надбавку 19,7% уже в июле

В Украине пенсии были повышены для более 10 миллионов человек в рамках мартовской индексации. Однако те, кто уже получает 20,9 тыс. грн, не получили повышения. Некоторые украинцы на заслуженном отдыхе получают среднюю выплату в размере 96 тыс. грн, а именно находящиеся в отставке судьи. Максимальное увеличение пенсий составляет 1500 грн, но из-за ограничений в бюджете, обусловленном полномасштабной войной, не все получат такую ​​сумму надбавки.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле. Тогда пенсии увеличатся на 19,7%, но только для украинцев, которые получали выплаты по особым правилам, такими как ученые, государственные служащие и работники органов местного самоуправления. Максимальное увеличение составит 1500 грн, а минимальное – всего 100 грн.

Напомним, что в Украине отменили индексацию прожиточного минимума для нетрудоспособных в 2023 году. То есть минимальная пенсия останется на уровне 2093 грн. Размер доплаты за стаж сверх установленной нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) также останется по-прежнему.

Средний размер повышения пенсий в марте составил около 400 грн. Расчетный размер выплаты (без учета всех возможных надбавок) был увеличен на 19,7%.

Полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий, им прибавят всего по сто гривен. Речь идет о тех категориях пенсионеров, которые только недавно достигли пенсионного возраста. Таким образом, правительство пытается избежать значительного разрыва выплат.

Причем надбавки за возраст сохранятся, речь идет о 300 гривен для 70-летних, 400 — для 75-летних и 500 — для тех, кому более 80 лет.

В целом многие украинцы недовольны индексацией, ведь фактически они получили значительно меньше обещанных 20%. Однако следует понимать, что индексируют только основную часть пенсии, то есть без учета надбавок за возраст и стаж. А с учетом того, что в конце 2022 года шла речь о полном замораживании индексации социальных выплат, такое, пусть и незначительное, повышение пенсий несколько улучшит финансовое положение украинцев пенсионного возраста.