45 гривень за долар: прогноз економістів на 2023 рік

Центр економічної стратегії зібрав прогнози розвитку економіки України від восьми аналітичних центрів та урядових організацій. Загалом економісти прийшли до висновку, що зростання ВВП у 2023 році можливе, але з великою кількістю змінних та невизначених факторів точні оцінки є доволі складними. При найоптимістичнішому розвитку подій інфляція у цьому році знизиться до 15%, а середній прогноз зростання ВВП становить близько 1%. Проте, обнадійливим є той факт, що курс долара залишиться стабільним.

Що буде з курсом долара та цінами

Аналітики передбачають можливе зростання цін цього року від 15% (за оцінкою ICU) до 19% (IER/GET), середній прогноз складає 16,9%. Уряд виступає більш песимістично, з оцінками близько 24%. Однак, за словами експертів, ймовірно, пік інфляції вже пройдений, тому подальше збільшення цін буде сповільнюватись.

Курс долара протягом року може коливатись від 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 39,5 грн/$ (Morgan Stanley). На кінець року за долар можливо доведеться платити від 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 45 грн/$ (Morgan Stanley).

Економічна ситуація в Україні: чого очікувати

За прогнозами експертів, економіка України у 2023 році зросте на 1%. В цьому переконані в Кабінеті Міністрів. А от Національний банк дає не такий оптимістичний прогноз, за їхніми оцінками економіка зросте лише на 0,3%.

Водночас аналітики дають прогноз розвитку економіки в більш широкому діапазоні.За їхніми підрахунками ситуація в економіці буде наступною — від спаду на 4,6% (Oxford Economics) до зростання на 5,5% (Sense Bank). Важливо зазначити, що аналіз проводився в різний період і в деяких з них не була врахована можливість подолати кризу енергетичної системи вже у лютому.

Національний банк України стверджує, що обсяг ВВП майже не зміниться в поточному році через проблеми з електроенергією, які призвели до зменшення обсягів виробництва. Також зазначається, що російські окупанти не досягали своєї мети — вивести з ладу енергетичну систему України. Однак вже зараз пора починати підготовку до нового опалювального сезону. Крім динаміки ВВП, економісти Національного банку України відзначають також зростання інфляції в країні, яке може досягти 10% до кінця року. Це пов’язано зі збільшенням цін на енергоносії, а також з підвищенням вартості харчових продуктів та інших товарів першої необхідності.