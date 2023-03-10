ПриватБанк сделал важное заявление для клиентов пенсионного возраста: они рискуют потерять все сбережения

На днях пресс-служба ПриватБанка опубликовала информацию об активизации мошенников, прикрываемых именем финансового учреждения. Аферисты выбрали своей целью пенсионеров, что в силу возраста не так хорошо разбираются в мобильных технологиях, в принципе работы мобильного банка и т.д. Также, пенсионеры в большинстве своем достаточно доверчивы, поэтому без лишних мыслей сообщают мошенникам все данные, которые на самом деле конфиденциальны. Киберполиция зафиксировала уже несколько случаев краж средств с карт, и во всех случаях это пенсионеры, которые являются клиентами ПриватБанка.

В ПриватБанке сообщили об особенностях новой мошеннической схемы

Специалисты говорят, что мошенники звонят потенциальным жертвам и говорят, что к их счетам кто-то получил доступ и теперь нужно усилить их защиту. Далее аферисты просят назвать всю конфиденциальную информацию, то есть номер карты, дату выпуска, CCV код и даже Пин-код. Сообщать эти данные – это грубая ошибка. Работники банка никогда не спрашивают подобной информации. Все, что могут знать посторонние люди – это номер карты, состоящий из 16 цифр. В результате с помощью NFC технологий преступники воруют с карты все деньги, и вернуть их практически нет шансов. Они используя все полученные данные просто привязывают карточку к собственному онлайн-кошельку.

В киберполиции говорят, что вернуть деньги практически невозможно

Только за последний месяц по этой схеме было ограблено более 60 пенсионеров на общую сумму более миллиона гривен. В полиции говорят, что обнаружить преступников практически невозможно. И то, что люди добровольно отдают свои личные данные, еще больше усложняет ситуацию.

Советуют украинцам быть внимательнее, и всегда помнить, если к вам звонят с просьбой сообщить хоть какие-то данные — это в 99% случаев мошенники. Если вы звоните из банка и вы сомневаетесь, что это аферисты, сбросьте звонок и позвоните на горячую линию. Там вам скажут, поступал ли звонок от их специалиста или нет.