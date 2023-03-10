Популярний мобільний оператор обдурив клієнтів пропонуючи умови тарифу, які не відповідають дійсності

В Україні всього три популярних мобільних оператори, це Київстар, Водафон та Лайфселл. Останній став дуже популярним за період постійних відключень електроенергії. Мешканці багатьох областей переходили до даного оператора, адже він пропонував чудовий сигнал та інтернет в тих локаціях, де то й же Київстар практично нічого не тягнув. Та як виявилось, компанія вирішила скористуватися своєю популярністю і трохи обдурила клієнтів. Зокрема, оператор пропонує тарифи з безлімітним інтернетом, які користуються найбільшою популярністю. Але на ділі, ліміти таки є. Проте про них клієнтів не попереджають.

Безлімітний інтернет таким не виявився

До компанії почали масово скаржитися клієнти, які є власниками тарифу “Безлімітний інтернет”. Кажуть, що чомусь ліміти таки існують, і коли використано 50 Гб, то швидкість стає такою повільною, що неможливо навіть відкрити месенджер.

“Чому в тарифі з безлімітним інтернетом ви все одно встановлюєте ліміт на 50 Гб, а потім занижуєте швидкість до неможливості користування інтернетом, для чого цей обман?», — запитав абонент.

В компанії підтвердили, що дійсно така проблема є і пояснили подібні дії.

“Ми змушені встановлювати обмеження, щоб навантаження на базові станції було рівномірним і не було перевантаження“, – пояснив представник lifecell.

Багатьох така відповідь не влаштувала, адже ціна тарифу не найнижча, а виявляється що Інтернету може не вистачити на місяць, якщо особа, наприклад, активно використовує різноманітні робочі програми, працює віддалено та користується виключно мобільним інтернетом.

Мобільний зв’язок та Інтернет можуть “глушити”

І до теми мобільного зв’язку. Нещодавно в Раді прийняли закон, який дозволяє поліції, СБУ та іншим схожим органам втручатися в роботу мобільного зв’язку, якщо мова йде про виявлення та затримання диверсійних груп. В регіоні в котрому відбуватиметься затримання можуть глушити зв’язок з допомогою дронів.