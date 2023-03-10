ПриватБанк зробив важливу заяву для клієнтів пенсійного віку: вони ризикують втратити всі заощадження

Днями прес-служба ПриватБанку опублікувала інформацію про активізацію шахраїв, які прикриваються іменем фінансової установи. Аферисти обрали своєю ціллю пенсіонерів, які в силу віку не так добре розуміються в мобільних технологіях, в принципі роботи мобільного банку тощо. Також, пенсіонери здебільшого доволі довірливі, тож без зайвих думок повідомляють шахраям всі дані, які насправді є конфіденційними. Кіберполіція зафіксувала вже кілька випадків крадіжок коштів з карт, і у всіх випадках — це пенсіонери, які є клієнтами ПриватБанку.

В ПриватБанку повідомили про особливості нової шахрайської схеми

Спеціалісти кажуть, що шахраї телефонують до потенційних жертв і кажуть, що до їхніх рахунків хтось отримав доступ і тепер потрібно посилити їх захист. Далі аферисти просять назвати всю конфіденційну інформацію, тобто номер картки, дату випуску, CCV код, і навіть ПІН-код. Повідомляти ці дані — це груба помилка. Працівники банку ніколи не запитують подібну інформацію. Все, що можуть знати сторонні люди — це номер картки, який складається з 16 цифр. В результаті за допомогою NFC технологій злочинці крадуть з картки всі гроші, і повернути їх практично немає шансів. Вони використовуючи всі отримані дані просто прив’язують картку до власного онлайн-гаманця.

В кіберполіції кажуть, що повернути гроші практично неможливо

Наразі лише за останній місяць за цією схемою було пограбовано понад 60 пенсіонерів на загальну суму понад мільйон гривень. У поліції кажуть, що знайти злочинців практично неможливо. І те, що люди добровільно віддають свої особисті дані ще більше ускладнює ситуацію.

Радять українцям бути уважнішими, і завжди пам’ятати, о якщо до вас телефонують з проханням повідомити бодай якісь дані — це у 99% випадків шахраї. Якщо телефонують з банку і ви сумніваєтесь, що це аферисти, скиньте дзвінок і зателефонуйте на гарячу лінію. Там вам скажуть чи поступав дзвінок від їхнього спеціаліста, чи ні.