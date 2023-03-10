Терминалы iBox больше не работают: в Monobank рассказали, где можно пополнить карту без комиссии

На днях стало известно, что терминалы iBox больше не будут работать. Национальный банк Украины отозвал лицензию у данного финансового учреждения из-за того, что оно по их словам систематически нарушало законодательные требования. Речь о нормах по противодействию получению доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и т.д. В то же время в НБУ объяснили, что все вклады людям будут возвращены. Но есть и другая проблема. Через терминалы iBox тысячи, а то и миллионы украинцев ежемесячно пополняли свои банковские карты. В большинстве своем это были клиенты Монобанка, ведь именно в терминалах iBox за это не нужно было платить никакой комиссии.

Гороховский сказал, какие финучреждения могут стать альтернативой

Совладелец Монобанка Олег Гороховский сказал, что каждый месяц через терминалы iBox их клиенты пополняли свои карты на 12-15 миллиардов гривен. Остановка работы терминалов заставила Монобанк немедленно думать над альтернативными вариантами. И такие есть. Все держатели карт от Mono могут их пополнить без комиссий в таких терминалах, как EasyPay и City24, а также на кассах банков-партнеров: Универсал Банк, Укргазбанк и А-Банк. Гороховский призвал и дальше беспрепятственно пользоваться услугами банка и добавил, что проблема с закрытием iBox ими была решена за пол дня.

Банки поднимут оплату за услуги

С началом 2023 г. в сети уже неоднократно появлялась информация, что банки будут поднимать тарифы за различные услуги. Речь о переводе средств, о пользовании кредитными деньгами, о снятии наличных денег и т.д. Будут увеличены те комиссии, которыми люди пользуются сейчас. В то же время, делать это будут постепенно и с очень небольшими повышениями, чтобы люди минимально почувствовали изменения. Также возрастут почти все тарифы на услуги для предпринимателей.