Термінали iBox більше не працюють: у Monobank розповіли, де можна поповнити картку без комісії

Днями стало відомо, що термінали iBox більше не працюватимуть. Національний банк України відкликав ліцензію у даної фінансової установи через те, що та з їх слів систематично порушувала законодавчі вимоги. Мова про норми по протидії отримання доходів отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму тощо. Водночас в НБУ пояснили, що всі вклади людям буде повернено. Та є й інша проблема. Через термінали iBox тисячі, а то й мільйони українців щомісяця поповняли свої банківські картки. Здебільшого це були клієнти Монобанку, адже саме в терміналах iBox за це не потрібно було платити жодної комісії.

Гороховський сказав, які фінустанови можуть стати альтернативою

Співвласник Монобанку Олег Гороховський сказав, що кожного місяця через термінали iBox їхні клієнти поповняли свої картки на 12-15 мільярдів гривень. Припинення роботи терміналів змусило Монобанк негайно думати над альтернативними варіантами. І такі є. Всі власники карток від Mono можуть їх поповнити без комісій в таких терміналах, як EasyPay и City24 а також на касах банків-партнерів: Універсал Банк, Укргазбанк і А-Банк. Гороховський закликав й надалі безперешкодно користуватися послугами банку і додав, що проблему з закриттям iBox ними було вирішено за пів дня.

Банки піднімуть оплату за послуги

З початком 2023 року в мережі вже неодноразово з’являлася інформація, що банки будуть підіймати тарифи за різні послуги. Мова про переказ коштів, про користування кредитними грішми, про зняття готівки тощо. Буде збільшено ті комісії, якими люди користуються зараз. Водночас робити це будуть поступово і з дуже невеликими підвищеннями, щоб люди мінімально відчули зміни. Також, зростуть майже всі тарифи на послуги для підприємців.