Украинцы смогут получать дополнительную пенсию: кто на нее претендует?

Еще в прошлом году появлялась информация о так называемых меценатских пенсиях. Они должны были заработать в 2023 году и вот, известно, что вскоре вступят в действие. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дария Марчак. Она пояснила, что в 2022 году была подана инициатива разрешить меценатам или кому-либо имеющему такое желание делать благотворительные взносы в Пенсионный фонд. Эти взносы могут быть именными, то есть направленными на конкретного пенсионера, или общими. В последнем случае вся сумма, которая поступит на счет, будет разделена в равных частях между теми пенсионерами, что имеют наименьшие размеры пенсий.

Инициатива вот-вот заработает

«Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. Министерство юстиции уже должно обнародовать решение правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий», — добавила Марчак.

Данный закон позволяет любому человеку, проживающему в Украине или за границей внести благотворительный взнос в Пенсионный фонд. Все деньги будут направлены на счета пенсионеров. Это может быть как пожертвование для конкретного человека: бабушки или дедушки, так и для совершенно чужих лиц.



Если пожертвования будут персонализированы, то есть направлены на конкретное лицо, то они получат из этой суммы 70%, а еще 30% пойдут на счета других нуждающихся пенсионеров.

Пенсии в 2023 будут расти частично

Правительство заморозило размер пенсии и минимальной зарплаты на весь 2023 год. Но, несмотря на это, некоторые повышения все же произойдут. В частности, уже прошла мартовская индексация. В результате среднее повышение пенсий составило 400-500 гривен. Также решили не отменять возрастную надбавку. То есть все, кому исполнилось 70, 75 и 80 лет, получат надбавку по 300, 400 и 500 гривен соответственно. Прибавку не получат только те, у кого нет необходимого количества стажа.