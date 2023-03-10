Українці зможуть отримувати додаткову пенсію: хто на неї претендує?

Ще минулого року з’являлася інформація про так звані меценатські пенсії. Вони мали запрацювати у 2023 році і ось, відомо, що невдовзі таки вступлять в дію. Про це вже повідомила заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак. Вона пояснила, що у 2022 році було подано ініціативу дозволити меценатам чи будь-кому хто має таке бажання, робити благодійні внески до Пенсійного фонду. Ці внески можуть бути іменними, тобто спрямованими на конкретного пенсіонера, або ж загальними. В останньому випадку вся сума, яка поступить на рахунок буде поділена у рівних частинах між тими пенсіонерами, які мають найменші розміри пенсій.

Ініціатива ось-ось запрацює

«Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. Міністерство юстиції вже має оприлюднити ухвалу правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій», — додала Марчак.

Даний закон дозволяє будь-якій людині, яка проживає в Україні або закордоном зробити благодійний внесок до Пенсійного фонду. Всі гроші будуть направлені на рахунки пенсіонерів. Це може бути, як пожертва для конкретної людини: бабусі чи дідуся, так і для абсолютно чужих осіб.

Якщо пожертвування буде персоналізоване, тобто спрямоване на конкретну особу, то вона отримає з цієї суми 70%, а ще 30% підуть на рахунки інших потребуючих пенсіонерів.

Пенсії у 2023 зростатимуть лише частково

Уряд заморозив розмір пенсії та мінімальної зарплати на весь 2023 рік. Та попри це, деякі підвищення все-таки відбудуться. Зокрема, вже відбулася березнева індексація. В її результаті середнє підвищення пенсій становило 400-500 гривень. Також, вирішили не скасовувати вікову надбавку. Тобто всі кому виповнилося 70, 75 та 80 років отримають надбавку по 300, 400 і 500 гривень відповідно. Надбавку не отримають лише ті в кого немає необхідної кількості стажу.