Важлива інформація для пенсіонерів:ПФУ обіцяє ще одне підвищення виплат у березні

Як стало відомо, українців чекає ще одне підвищення пенсій в березні. Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці Пенсійного фонду України в соціальній мережі.

Отже, зараз йдеться про страхові виплати. Що ж таке страхові виплати? Отже, страхові виплати – це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перерахування може бути як індивідуальним, пов’язаним з обставинами конкретної людини, так і масовим.

Варто зазначити, що в пресслужбі ПФУ розповіли про те, що індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат здійснюється у зв’язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини (у %) або зміною складу сім’ї померлого. Отже, такий перерахунок здійснюється після відповідного звернення постраждалого або члена його сім’ї:

Масовий перерахунок щомісячних страхових виплат здійснюється без звернення людини щорічно з 1 березня на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (в межах максимального розміру).

В результаті перерахунку виплати розмір підвищення не може перевищувати 1500 гривень, повідомили в Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, що цього березня мільйони українських пенсіонерів отримали надбавку до пенсій. Мова йде про індексацію у розмірі 20%. Про це наприкінці лютого повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

Тож мільйони українців отримали надбавки до пенсійних виплат, мінімальна сума надбавки всього сто гривень. Чимало українців скаржаться, що вони отримали набагато менше за 20%, однак в Пенсійному фонді України пояснюють, що індексується не повна сума, а лише основна частина, тобто без врахування надбавок за вік, стаж та інших.

Нагадаємо, що ця індексація є найбільш масштабною за весь час існування такого виду надбавки.