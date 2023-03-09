Актуальна інформація про магнітні бурі на 9 березня, четвер

Прогнозуючи сонячну активність, науковці можуть зробити висновки щодо можливості магнітних бур та вжити заходів для захисту людей та технологій від їх негативного впливу. У четвер, 9 березня, сонячна активність очікується на низькому рівні, і суттєвих магнітних бур не передбачається.

За останні 24 години спостерігався низький рівень сонячної активності. Сонце зареєструвало три спалахи класу C та один спалах класу M1,19. Спалахи М-класу – це середні з великих спалахів, і спалах М1,19 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Є можливість виникнення сонячного радіаційного шторму. Прогнозується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Ймовірність спалахів М-класу досить висока – 45%, а ймовірність спалахів Х-класу досить низька – 10%.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, тому попередження про магнітні бурі є важливим кроком для контролювання ризиків інфаркту та інсульту. Для захисту населення та технологій від негативних наслідків магнітних бур, Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), NASA, Федеральне агентство США з НС та інші структури розробляють стратегії та плани дій.

Одним з можливих заходів є застосування резервних мобільних трансформаторів у разі виходу з ладу компонентів мережі, що дозволить оперативно виконувати ремонтні роботи і забезпечити безперебійне електропостачання споживачів. Резервні трансформатори можуть бути встановлені на спеціальних майданчиках поряд з основними трансформаторами або мати мобільну конструкцію, що дозволяє швидко переміщати їх до місць аварійної ситуації.

Окрім цього, важливим заходом є використання систем автоматичного регулювання напруги, які дозволяють стабілізувати напругу в електромережі на потрібному рівні. Це допомагає підтримувати стабільність роботи електрообладнання та зменшує ризик перенапруги, що може призвести до його виходу з ладу. Краще готуватися заздалегідь, адже ніхто не знає, коли на Сонці відбудеться сильний спалах.