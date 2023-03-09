Окупанти щось замислили: Shahed-136 оснащують загадковими передавачами

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які російські окупанти запускають з території Брянської області випромінюють загадкові сигнали. Донедавна нічого подібного не було. Цією інформацією поділився спеціаліст з радіотехнологій та волонтер Сергій Флеш.

Що відомо про дивні сигнали від шахідів

Сергій Флеш запевняє, що російські окупанти останнім часом запустили три групи іранських дронів камікадзе з загадковими передавачами. Безпілотні літальні апарати випромінюють сигнали в частотному діапазоні 1 624-1 625 МГц.

Раніше нічого подібного не фіксувалося. Флеш припускає, що випромінювання йде від дрона, що летить в авангарді групи. При цьому також не можна виключати варіант супроводу групи “Шахідів” стороннім літальним апаратом.

На схемі нижче можна побачити частоти, які випромінюють іранські шахіди.

Вказаний вище частотний діапазон використовується для роботи комерційної мережі супутникового звязку Iridium. Головний офіс компанії Iridium знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Попри це, компанія продовжує працювати на ринку росії. Минулого літа в росії заявляли про подовження ліцензії Iridium в росії на десять років.

Флеш припускає, що один із дронів в групі несе на борту модем, що забезпечує супутниковий зв’язок.

Однак швидкість передачі даних є вкрай низькою. Передавати великі обсяги даних через супутники неможливо. Однак експерт вважає, що поява цих сигналів точно не є випадковою. Тож варто остерігатися, адже окупанти щось задумали.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 березня ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку. Ворог випустив одразу шість ракет “Кинджал”. За словами Юрія Ігната, речника повітряних сил України, така кількість високоточних ракет була застосована вперше. В наслідок ракетної атаки в деяких міста України почали застосовувати аварійні відключення світла, однак енергетики вже працюють над відновлення енергосистеми. Тож ворожа ракетна атака не дала результату. Українців не злякають подібні витівки ворога, ми все одно переможемо.