ЗСУ використовують кулемет 1883 року виробництва: наскільки ефективна така зброя

Бійці Збройних сил України вкотре дивують своєю винахідливістю та кмітливістю. Цього разу вони модернізували кулемет “Максима”. Спочатку ця зброя створювалася на стаціонарних позиціях. Вдосконалену версію кулемета може використовувати піхота. Вперше про використання на передовій такого незвичного озброєння повідомили в Telegram каналі NMFTE

Що відомо про кулемет “Максима”

В Telegram опубліковано відео, на якому можна роздивитися кулемет. Помітно, що його позбавили станка, але при цьому його доповнили сошками, дульним гальмом та оптичним прицілом. Також його оснастили системою водяного охолодження.

Досить дивно і незвично бачити, як Збройні сили України в 2023 році використовують кулемет, який дебютував в 1883 році. Однак не слід вважати, що наші бійці користуються цим видом зброї від безвиході.

Кулемет “Максима” — це справжній монстр та справжня сенсація свого часу. Над створення кулемета працював Хайрем Стівенсон Максим. Попри свій поважний вік, кулемет впевнено стріляє по цілях на відстані до двох кілометрів, а за хвилин видає 600 пострілів. Погодьтеся, досить непогано, для майже 150-річного кулемета.

Однак через високу скорострільність ствол кулемета сильно нагрівається, але для наших бійців це не проблема. Вони використовують систему водяного охолодження, що дозволяє впевнено нищити ворога.

До речі, кулемет “Максима” доволі активно використовується у війні проти російських окупантів. Наші умільці модернізували цей кулемет для боротьби з іранськими дронами камікадзе. Так раніше була інформація про створення спарених установок для ефективного знищення Shahed-136, які ворог використовує для атак на нашу енергетичну інфраструктуру та виявлення місць розташування систем протиповітряної оборони.

Загалом українські умільці вже не вперше дивують подібними винаходами. Раніше також повідомлялося, що українські інженери створили унікальний дрон, який зможе полювати на іранські дрони.