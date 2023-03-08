Окупанти в паніці: ЗСУ атакують російські бази на відстані до 500 км за допомогою української розробки

Українська армія успішно атакує військові бази росіян в Криму за допомогою новітнього оперативно тактичного ракетного комплексу “Грім-2”. Цей комплекс вражає цілі на відстані до 500 км. Такі повідомлення масово розповсюджують російські ЗМІ.

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Згідно з інформацією, яку публікує російське видання “Новости”, Збройні сили України в березня використали “Грім-2” для атаки на військову базу, що розташована на Кримському півострові. Стверджується, що українські армійці атакували аеродром неподалік селища Гвардійське, яке розташоване в Сімферопольському районі.

За словами представників російських засобів масової інформації пуски ракет були здійснені з Одеської області. Оперативно тактичний ракетний комплекс “Грім-2” було помічено неподалік від селища Тузла. Другий удар Збройні сили України завдали за допомогою модифікованого безпілотного літального апарата “Стриж”.

Водночас ветеран американської армії Генрі Шлоттман сумнівається в версії росіян. За словами OSINS-аналітика немає жодних доказів, що Збройні сили України використовують комплекс Грім-2. Водночас є висока ймовірність того, що базу неподалік селища Гвардійське в автономній республіці Крим атакували за допомогою безпілотного літального апарата Ту-141.

В будь-якому випадку окупантам варто боятися, адже весь цивілізований світ допомогає українцям, в тому числі надаючи важке озброєння. За попередніми даними в найближчі шість чи вісім тижнів Збройні сили України розпочнуть масштабну контрнаступальну операцію. Тож яке б озброєння не використовувалося для атак на військові бази та склади боєприпасів, ворогу слід боятися.

Сподіваємося, що вже цього року ми здобудемо довгоочікувану перемогу. Експерти припускають, що після того, як ЗСУ повернуть під контрроль Запорізьку та Херсонську області, стануть можливими переговори з нашим ворогом. До того ж на пропагандистському телебаченні все частіше натякають, що росія програла. Тож після остаточної поразки наш ворог нескоро захоче вдиратися на територію інших держав.