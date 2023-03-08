Військовозобов’язані можуть ігнорувати повістку: в ТЦК назвали 5 підстав

У часи повномасштабної війни з російськими окупантами і продовжуваної загальної мобілізації, військовозобов’язаний може отримати повістку за місцем проживання, у громадському місці або на роботі.

Законні підстави не прийти до ТЦК після отримання повістки:

смерть близького родича призовника (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори і стала на заваді своєчасному візиту до територіального центру комплектування;

складання державного іспиту в вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які мають бронювання від призову, можуть надати відповідний документ про відстрочку під час вручення повістки. Якщо ж такого документа при собі немає, то особі достатньо відвідати Територіальний центр комплектування та надати довідку про відстрочку. У такому разі повістку анулюють.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова мобілізаційні заходи тривають. Генштаб створює списки спеціальностей, які потрібні на фронті. На основі цієї інформації українцям вручають повістки.

Нагадаємо, що вручення повістки будуть фіксувати на відео. Представники Територіальних центрів комплектування отримають боді камери. Таке рішення було прийнято на тлі перевищення службових повноважень представникам ТЦК. Неодноразово при врученні повісток чоловікам завдавали тілесних ушкоджень та ледь не викрадали прямо на вулицях.

Через шість чи вісім тижнів ЗСУ планують контрнаступ. Наразі третина української армії оснащена натівським озброєнням.