На 300% дорожче ніж минулого року: чи доведеться відмовитися від популярних овочів

Ціни на моркву в Україні вже третій тиждень поспіль стрімко зростають, і ця тенденція, на жаль, не найближчим часом. Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що на даний момент закупівельні ціни на моркву становлять вже 28-36 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За даними фахівців, причина здорожчання — відсутності достатньої кількості моркви на українському ринку. Купувати продукцію з-за кордону, в тому числі з Польщі, стає все важче, оскільки збільшується попит на імпортні коренеплоди. До того ж ціни за кордоном теж зростають, адже запаси цього овоча вичерпуються

Загалом тенденція до зростання цін на овочі є традиційною. Однак за оцінками аналітиків, ціни на моркву вже в середньому втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

І на жаль, це не межа — вартість коренеплоду продовжить зростати, оскільки запаси цього овочу вичерпуються. До того ж на ціні позначилося повномасштабне вторгнення російських окупантів. Зважаючи на те, що значні площі полів в Україні заміновані, врожай моркви був не таких багатим як в минулі роки. Також вплинули атаки окупантів та енергетичну інфраструктуру, адже не у всіх фермерів була можливість підтримувати відповідні умови у сховищах овочів.

Також слід згадати, що вартість цибулі цієї весни теж б’є всі рекорди. Причини зростання цін на цибулю ті ж самі, що і на моркву – низький рівень виробництва та підвищений попит на внутрішньому ринку.

Здорожчання овочів — це сезонне явище, але війна внесла свої корективи в купівельну спроможність українців. Тож нам доведеться миритися та менше купувати сезонні овочі.

Також варто додати, що експерти рекомендують створювати запас таких овочів ще з осені, коли їх вартість мінімальна. Однак в такому разі доведеться створити відповідні умови для їх зберігання.