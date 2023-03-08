Від малої до великої: якою буде сонячна активність в середу, 8 березня

8 березня, середа, не прогнозується значних магнітних бур. За останню добу спостерігалася помірна сонячна активність. На Сонці зафіксовано 7 спалахів класу С та 1 спалах класу М1,03. Спалахи класу M є середніми за величиною і можуть викликати радіоперешкоди на денній стороні Землі, та можливий сонячний радіаційний шторм. У середу очікується помірна сонячна активність з невеликою ймовірністю спалаху класу X. Геомагнітне поле від спокійного до нестабільного.

На 8 березня передбачено:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці класу М – 55%

Ймовірність спалаху на Сонці класу X – 10%

Кількість сонячних плям – 69.

Значна сонячна активність може негативно вплинути на здоров’я людей, тому попередження про магнітні бурі дуже важливі для контролювання ризиків інфарктів та інсультів в дні, що передують цим сонячним явищам. Для забезпечення безпеки, важливо слідкувати за рекомендаціями та інформацією від національних метеорологічних служб.

Магнітні бурі є явищем, що виникає в результаті взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер складається з заряджених частинок, які виходять з корони Сонця та рухаються в просторі з великою швидкістю. Коли ці частинки зіткнуться з магнітосферою Землі, вони змінюють її форму та спричиняють коливання магнітного поля. Ці коливання можуть викликати різні явища на Землі, такі як підвищений рівень радіації та радіоперешкод, а також електричні струми у повітрі, які можуть впливати на роботу техніки та електронних пристроїв.

Одним з найвідоміших випадків впливу магнітних бурів на Землю була подія 1859 року, відома як удар Каррінгтона. У той час магнітний бур був настільки сильним, що призвів до величезної кількості електричних розрядів у повітрі, які в свою чергу стали причиною збоїв у роботі телеграфних ліній та інших електронних пристроїв.