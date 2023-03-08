Краще за HIMARS: РСЗВ українського виробництва може завдавати удару на відстань до 200 км

Нещодавно з’явилася інформація, що дальність вражання цілей реактивною системою залпового вогню “Вільха-М” збільшать до 150 км. Таким чином Збройні сили України зможуть завдавати ударів по складах боєприпасів, скупченнях техніки та живої сили противника, що знаходяться в тилу ворога.

Що відомо про реактивні системи залпового вогню“Вільха-М2”

Реактивна система залпового вогню “Вільха-М” класифікується як тактичний ракетний комплекс. Він спроєктований на базі РСЗВ 9К58 “Смерч” радянського виробництва.

Комплекс створений для враження цілей 300-мм високоточними боєприпасами. Над створенням “Вільха-М” працювали група українських компаній, а саме КБ “Луч”, “Оризон-Навігація”, “Артем” та інші.

Стандартні ракетні снаряди “Вільха” виріб Р624 використовуються на передовій з перших днів повномасштабної війни. Вони здатні нищити цілі на відстані до 70 км. Вага бойової частини НУРСа сягає 250 кг. Для кращого розуміння, в ракет М-30 та М-31 з сімейства GMLRS для HIMARS вага бойової частини 92 та 91 кг відповідно. Тобто українська розробка майже втричі потужніша.

Модифіковані ракетні снаряди “Вільха-M” має бойову частину з вагою 170 кг, а дальність їх польоту сягає 110 км.

Нова модернізована версія “Вільха-M1” має дальність польоту до 150 км. Однак і це ще не все. Є версія “Вільха-M2”, її бойова частина вагою 170 кг може вражати цілі на відстані до 200 км.

Однак обидві модифікації поки перебувають в розробці. Їх випробовуватимуть вже на фронті. Очікується, що розробка НУРСів модифікації М1 та М2 будуть завершені до початку масштабної контрнаступальної операції Збройних сил України.

Однак з високою ймовірністю випробування вже були проведені, адже нещодавно наші захисники завдали удари по складах окупантів в Маріуполі, куди раніше не можна було дістати наявним озброєнням. Це чудова новина, адже тепер окупанти відчуватимуть лише страх перебуваючи на нашій землі.