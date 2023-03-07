На 3 100 км в тил ворога: коли ЗСУ отримають дрони AeroDron

Компанія AeroDron, яка працює на українського ринку, повідомила, що найближчим часом почне збирати безпілотні літальні апарати на замовлення Міністерства оборони України. Деякі деталі журналістам розповів один із співвласників компаніїAeroDron Дмитро Шімків.

Що відомо про дрони від AeroDron

Співвласник компанії повідомив, що його компанії вдалося пройти сертифікацію. Тож Міністерство оборони України підписало контракт з компанією AeroDron на постачання дронів для потреб Збройних сил України. На цей момент серійне виробництво вже запущено. Однак бізнесмен зі зрозумілих причин відмовився розповідати про яку кількість безпілотних літальних апаратів йдеться.

Щодо самих безпілотних літальних апаратів, то їх вартість коливається від 250 до 450 тисяч доларів в залежності від можливостей дрона. Для прикладу, вартість професійної камери може буде дуже різною — від 20 до 320 тисяч доларів.

Захищені системи звязку здатні працювати на відстані до 150 км. Їх вартість складає від 80 до 120 тисяч доларів. Вартість додаткового захисту від перешкод сягає від трьох сотень доларів до 12,5 тисяч доларів.

Головна конкурента перевага дрона AeroDron — здатність транпортували доволі важкі вантажі. Для прикладу БПЛА D-80 Discovery здатен нести на борту о 80 кг корисного навантаження. Модель E-300 Enterprise здатна підіймати близько 300 кг.

Спеціалісти української компанії AeroDron навчилися грамотно розподіляти вантажопідйомність між корисним навантаження та паливом. Тобто, на дрон можна встановити 350 літровий бак з пальним. В такому разі безпілотний літальний апарат зможе подолати приблизно 3 100 км.

Загалом українські спеціалісти пропонують чимало різноманітних дронів, в тому числі з великою дальністю польоту, та іншого допоміжного обладнання для потреб Збройних сил України. Однак масового виробництва зазвичай немає, оскільки в державному бюджеті немає коштів на фінансування подібних проєктів. Більшість таких ініціатив існують завдяки волонтерам та меценатам.