Дрони із картону: як ЗСУ використовує їх для смертоносних місій проти ворога

Австралійська компанія SYPAQ виготовляє безпілотні літальні апарати Corvo PPDS з картону та гумових стрічок.

Як виявилося, Збройні сили України ефективно використовують такі дрони проти окупантів.

Наскільки ефективні картонні БПЛА

Журналісти видання 7News змогли зясувати, що кожного місяця Австралія відправляє до України не менше ста одиниць дронів Corvo PPDS.

Судячи з інформації опублікованої на веб-ресурсі SYPAQ стало відомо, що безпілотники поставляють в розібраному вигляді. Радіус дії безпілотного літального апарата Corvo PPDS сягає 120 км. Попри те, що дрон виготовлений із картону, він здаетн самостійно приземлятися.

Девід Вісіно, який займає керівну посаду в компанії SYPAQ зазначив, що дрони з картону використовуються з гуманітарною метою. Їх можна використовувати для доставки води, продуктів харчування та лікарських засобів. За словами українського посла в Австралії Василя Мірошніченка, українські військові змогли пристосувати австралійський безпілотник для виконання “смертоносних” місій. Ймовірно такі одразові та недорогі дрони використовуються бійцями Збройних сил України для доставки вибухових пристроїв до позицій ворога.

Щодо самого безпілотного літального апарата Corvo PPDS, то відомо, що його спроектували австралійські інженери в Мельбурні у співпраці з австралійськими збройними силами.

Також відомо, що сума контракту з SYPAQ трохи перевищує один мільйон доларів.

Після зворотнього зв’язку від українських військових інженерів картонні дрони змогли адаптувати для розвідки та спостереження за ворогом.

Загалом це чудовий варіант, адже такі дрони недорогі. До того ж їх ймовірно не бачать радари, а це дозволяє ефективно вести розвідку та завдавати ударів по позиціях ворога.

Нагадаємо, що українська компанія AeroDron розпочала серійне виробництво дронів за замовлення Міністерства оборони України. Ці безпілотні літальні апарати зможуть літати на відстань понад три тисячі кілометрів.