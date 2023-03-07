На Сонці зафіксовано одразу 52 плями: чи становить це небезпеку для Землі

У вівторок, 7 березня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані через вплив сонячної активності. Хоча не очікуються значні магнітні бури, є ймовірність помірного рівня радіоперешкод на денній стороні Землі і можливого сонячного радіаційного шторму.

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С і п’ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,8. Сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів, а спалах М5,8 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі і можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу становить 55%, а Х-класу – 10%. Також наразі на Сонці спостерігається 52 сонячні плями.

Значні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, особливо на серцево-судинну систему. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Це особливо важливо для людей, які мають підвищену вразливість до впливу магнітного поля Землі, наприклад, хворі на серцево-судинні захворювання, епілепсію, а також для пілотів та космонавтів.

Також, від магнітних бур можуть страждати електричні мережі, супутники, радіо та інші комунікаційні системи, що може призвести до збоїв в роботі цих пристроїв.

Проте, магнітні бури не завжди є негативними явищами. Вони можуть також призводити до таких явищ, як полярні сяйва, які можна спостерігати на полюсах Землі.

Загалом, моніторинг сонячної активності та прогнозування магнітних бурів є важливим завданням для науковців та організацій, які займаються захистом від природних катастроф. Вони дозволяють попередити про можливі небезпеки та вжити заходів для зменшення їх впливу на людей і технології.