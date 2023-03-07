Олексій Резніков пояснив принцип відбору військовозобов’язаних під час мобілізації

Генштаб чітко знає, скільки військових та якої спеціальності потрібно на фронті. Завдання Генштабу полягає у визначенні категорій фахівців та плануванні для територіальних центрів комплектації. Міністерство оборони України контролює виконання цих завдань.

Спочатку формується запит, а потім відбір кандидатів. Генштаб визначає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів та інших фахівців. Міноборони лише здійснює контроль.

Резніков зазначив, що підхід до мобілізації є важливим, адже лідерські якості офіцерів є надзвичайно важливими для армії. Часто надходять пропозиції щодо лідерських курсів для молодших та середніх командирів і сержантів, які є кістяком армії. Міністр також погоджується з тим, що підхід ВНЗ до військового вишколу, який існував у нашій державі тривалий час, не був належної якості. Також Міноборони намагається зацифрувати усі документи, які поки ще існують в паперовому вигляді.

Нагадаємо, що раніше вручення повісток на вулицях спричинило хвилю обурення. Були чимало ситуацій, коли представники Територіальних центрів комплектування перевищували свої повноваження, застосовуючи фізичну силу до громадян. Це точно не підвищує бойовий дух та намір захищати країну. До того ж були скандальні ситуації, коли непідготовлених бійців відправляли в найбільш гарячі точки, де ті гинули через кілька днів після прибуття.

Повідомлялося, що підхід до вручення повісток змінять, серед іншого мова йде про відеофіксацію процедури вручення повістки.

Також слід розуміти, що вручення повістки — це не квиток на “нуль”. Найчастіше повістку вручають для оновлення даних або постановки на облік. Після візиту до Територіального центру комплектування військовозобов’язаний повернеться додому, після чого його можуть направити на проходження військо-лікарської комісії.

Щодо осіб у яких є відстрочка від призову, то вони можуть надати відповідний документ при врученні повістки або ж надати такі документи до ТЦК, де повістку анулюють.