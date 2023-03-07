Незабаром деякі чоловіки зможуть вільно виїжджати за кордон: деталі нових законопроектів

Народні депутати Верховної Ради України зареєстрували законопроєкти, які спрямовані на послаблення заборони виїзду за кордон для деяких категорій громадян. Зокрема, законопроєкт №9075 передбачає можливість виїзду за кордон українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації в особливий період.

Це стане можливим за умови погодження з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також офіційного обов’язку повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який громадянин не підлягає мобілізації, відповідно до чинного законодавства.

Інший законопроєкт №9074 пропонує дозволити виїзд за кордон українським спортсменам, які беруть участь у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Для цього вони повинні надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.

Проте громадяни, які порушують термін повернення в Україну після виїзду за кордон, без поважних причин, під час дії воєнного стану, мають нести за це відповідальність. Але такі люди можуть звільнятися від передбаченого покарання за умови добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Така ініціатива дуже потрібна українцям, адже чимало студентів не можуть потрапити на навчання за кордон. В медіа неодноразово обговорювали скандальні ситуації, коли особам не дозволяли покинути територію України, навіть за умови наявності в них всіх необхідних документів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, тобто з 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан. Такий правовий стан передбачає повну заборону виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Однак за словами вищого воєнного керівництва в Україні створено достатній резерв бійців, при тому що моблізаційні заходи все ще не завершені.