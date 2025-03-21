Poco X7 vs Poco X7 Pro: який смартфон купити

Два новачки від Xiaomi — Poco X7 та Poco X7 Pro балансують між доступністю та флагманськими характеристиками. До речі, обидві моделі працюють під управлінням HyperOS 2, що забезпечує плавний інтерфейс та оптимізовану продуктивність. На офіційному сайті Stylus ви можете замовити обидві моделі з доставкою у Київ, Одесу, Львів, Дніпро, Вінницю, Запоріжжя та інші міста.

Що пропонують смартфони Xiaomi

Xiaomi POCO X7 працює на MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Це чіп, що легко справляється з повсякденними завданнями, дозволяючи без проблем гортати соцмережі, дивитися відео у високій якості та навіть запускати важкі ігри. Смартфон Поко х7 чудово поводиться в багатозадачному режимі, але оперативна пам’ять LPDDR4X і сховище UFS 2.2 вже не здаються такими швидкими, якщо ви звикли до флагманських можливостей.

А от Poco X7 Pro — це вже інший рівень. Він оснащений потужнішим MediaTek Dimensity 8400-Ultra, створеним за 4-нм техпроцесом, що розганяється до 3,25 ГГц. У поєднанні з LPDDR5X та UFS 4.0 ви отримуєте смартфон, який літає в будь-яких задачах, навіть у важких іграх. Тож якщо вам потрібен телефон, який не лише «тягне», а й робить це швидко — Poco X7 Pro буде ідеальним варіантом.

Дисплей: AMOLED, 120 Гц і битва яскравості

Обидві моделі мають 6,67-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц та сенсорною дискретизацією 2560 Гц. Картинка плавна, кольори насичені, а для кіно у високій якості є підтримка HDR10+ та Dolby Vision. Але є нюанс: Поко х7 Про виграє в яскравості — 3200 ніт проти 3000 ніт у базовій версії. Різниця невелика, але якщо ви часто користуєтесь телефоном на вулиці, перевага буде помітною.

Автономність та швидкість зарядки: хто витримає більше

Тут Xiaomi POCO X 7 Pro знову виходить вперед. 6000 мАг проти 5110 мАг у Poco X7 — це не просто цифри, а реальні години роботи. Ви отримуєте на 19% довшу автономність та підтримку швидкої зарядки 90W, тоді як базовий Xiaomi POCO X 7 має лише 45W. Це означає, що поки X7 ще заряджається, Pro вже буде готовий до нових завдань.

Дизайн і захист: Pro виглядає серйозніше

Одна з головних відмінностей — матеріали корпусу. Poco X7 Pro має корпус з веганської шкіри, що додає преміальності, тоді як базова модель отримала стандартну матову поверхню. Захист теж відрізняється: IP69 у Poco X7 Pro проти IP68 у X7. Якщо ви шукаєте смартфон, що витримає навіть екстремальні умови — Pro-версія стане очевидним вибором.

Камери: гра на рівних, але з нюансами

Обидва смартфони отримали основний датчик Sony IMX 882 на 50 МП з оптичною стабілізацією. Але у Pro-версії є підтримка запису відео в 960 FPS, що відкриває можливості для крутих слоумо ефектів. Для тих, хто любить експериментувати з контентом, це може стати вирішальним фактором.

Який смартфон купити: ціна, замовлення та доставка в Україну

Вартість Poco X7 нижча, що робить його хорошим вибором для тих, хто шукає баланс ціни та якості. Якщо ж ви хочете максимум продуктивності, автономності та преміального вигляду — смартфон Поко х7 Про вартий кожної вкладеної гривні.

Якщо вам потрібен телефон для базових завдань, соцмереж, перегляду відео та легких ігор, а бюджет обмежений — телефон POCO X7 стане чудовим вибором. Але якщо ви хочете отримати максимум у 2025 році — Poco X7 Pro не має рівних у своєму класі.

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