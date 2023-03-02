Безработным украинцам предлагают по 100 тыс. грн: как получить

Безработным украинцам предлагают 100,5 тыс. грн на старт бизнеса. Правда, за эти деньги придется побороться. Кто может претендовать на государственную помощь и что нужно сделать, чтобы ее получить.

Упомянутая программа для безработных украинцев называется «Рука помощи». Получить деньги по этой программе могут далеко не все оказавшиеся без работы граждане, а только те, у кого вся семья сейчас находится в сложном материальном положении.

Поскольку грантовая программа реализуется через службу занятости, каждый претендующий на 100,5 тыс. грн должен быть там зарегистрирован. Это главное, но не последнее из требований к претендентам на денежную помощь.

Как отметила глава Минсоца Оксана Жолнович, каждый участник программы должен соответствовать трем основным критериям:

быть безработным и малообеспеченным;

придумать идею для бизнеса и разработать для нее бизнес-план;

не иметь судимостей.

Чтобы получить 100,5 тыс. грн на развитие собственного дела, безработный должен прежде всего обосновать свое участие в программе. В частности, подтвердить, что его семья вынуждена выживать на гроши и ни один из вариантов работы, которые предлагает служба занятости, не может покрыть ее затрат.

Далее нужно составить бизнес-план и представить его перед специальной комиссией. Со своей стороны служба занятости поможет безработному с обучением и подготовкой к презентации своего проекта. Если бизнес-план окажется вполне реалистичным и заинтересует комиссию, гражданин получит 100,5 тыс. грн.

Стоит отметить, что эти деньги – не подарок, а своего рода кредит, который придется вернуть. На это у будущего предпринимателя будет три года. Расплачиваться с долгом можно равномерно маленькими суммами, либо единовременной выплатой. Кстати, проценты на государственную помощь не начисляются.

Интересно, что средства, уплаченные получателем помощи в качестве налогов, автоматически вычитаются из суммы его долга. А если бывший безработный сумеет в течение года «раскрутиться» и нанять на работу двух других малообеспеченных безработных, долг ему вообще спишут.