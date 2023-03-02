Безработным украинцам предлагают по 100 тыс. грн: как получить
Государственная программа «Рука помощи» предоставляет беспроцентные кредиты неработающим украинцам на развитие собственного бизнеса.
Безработным украинцам предлагают 100,5 тыс. грн на старт бизнеса. Правда, за эти деньги придется побороться. Кто может претендовать на государственную помощь и что нужно сделать, чтобы ее получить.
Упомянутая программа для безработных украинцев называется «Рука помощи». Получить деньги по этой программе могут далеко не все оказавшиеся без работы граждане, а только те, у кого вся семья сейчас находится в сложном материальном положении.
Поскольку грантовая программа реализуется через службу занятости, каждый претендующий на 100,5 тыс. грн должен быть там зарегистрирован. Это главное, но не последнее из требований к претендентам на денежную помощь.
Как отметила глава Минсоца Оксана Жолнович, каждый участник программы должен соответствовать трем основным критериям:
- быть безработным и малообеспеченным;
- придумать идею для бизнеса и разработать для нее бизнес-план;
- не иметь судимостей.
Чтобы получить 100,5 тыс. грн на развитие собственного дела, безработный должен прежде всего обосновать свое участие в программе. В частности, подтвердить, что его семья вынуждена выживать на гроши и ни один из вариантов работы, которые предлагает служба занятости, не может покрыть ее затрат.
Далее нужно составить бизнес-план и представить его перед специальной комиссией. Со своей стороны служба занятости поможет безработному с обучением и подготовкой к презентации своего проекта. Если бизнес-план окажется вполне реалистичным и заинтересует комиссию, гражданин получит 100,5 тыс. грн.
Стоит отметить, что эти деньги – не подарок, а своего рода кредит, который придется вернуть. На это у будущего предпринимателя будет три года. Расплачиваться с долгом можно равномерно маленькими суммами, либо единовременной выплатой. Кстати, проценты на государственную помощь не начисляются.
Интересно, что средства, уплаченные получателем помощи в качестве налогов, автоматически вычитаются из суммы его долга. А если бывший безработный сумеет в течение года «раскрутиться» и нанять на работу двух других малообеспеченных безработных, долг ему вообще спишут.
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