В Украине неожиданно подешевели популярные продукты: где самые низкие цены?

С начала войны цены на продукты в Украине только росли. И вот неожиданно подешевело сразу несколько популярных товаров. Среди них сало, растительное масло, сахар и рис. Заметим, что именно эти продукты регулярно дорожали, и всего несколько месяцев назад на них установилась более или менее стабильная цена. И вот, в неких торговых сетях ценники поползли вниз. Эта информация появилась на сайте Минфина, где проанализировали цены в различных торговых сетях и опубликовали эти данные.

Где покупать эти продукты наиболее выгодно?

Пройдемся по каждому из четырех продуктов.

Сало. Цена на него неоднозначна. В частности, домашнее сало за месяц подешевело на 10 гривен и самое доступное оно в сети “Мега Маркет” 179 грн/кг. Соленое сало наоборот подорожало примерно на 8 гривен. Кое-где его цена составляет 279 гривен за кило. Самые доступные цены в Метро – 268 гривен за кило. Масло. Некоторые торговые марки, как например “Щедрый дар” снизили цену на 2 гривны и теперь 850 мл масла стоит 65 гривен. А вот ТМ Олейна наоборот подорожала на 1 гривну. Самые низкие цены на растительное масло зафиксировали в Ашане. Сахар. Средняя цена сахара по разным торговым сетям 33 гривны, что всего на несколько копеек дешевле, чем в январе. Рис. Круглый рис подешевел где-то сразу на несколько гривен. Также цена сильно разнится в зависимости от торговой сети. Например, в Варусе рис стоит 53 гривны за кило, тогда как в большинстве других магазинов 75 гривен.

Что касается подорожаний, то очень резко подскочили в цене все овощи. Особенно тепличные: помидоры, огурцы, капуста и зелень. Все из-за подорожания электроэнергии и больших затрат на отопление и освещение теплиц. Кое-где цена килограмма овощей выросла сразу на 50 гривен. Например, помидоры черри, которые в январе стоили около 100 грн за килограмм, теперь не дешевле 150 гривен.