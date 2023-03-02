В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти: де найнижчі ціни?

Від початку війни ціни на продукти в Україні лише зростали. І от, неочікувано подешевшало одразу кілька популярних товарів. Серед них сало, олія, цукор та рис. Зауважимо, що саме ці продукти регулярно дорожчали, і лише кілька місяців тому на них встановилася більш менш стабільна ціна. І ось, в деяких торгових мережах цінники поповзли вниз. Ця інформація з’явилася на сайті Мінфіну, який проаналізував ціни у різних торгових мережах та опублікував ці дані.

Де купувати ці продукти найбільш вигідно?

Пройдемося по кожному з чотирьох продуктів.

Сало. Ціна на нього неоднозначна. Зокрема домашнє сало за місяць подешевшало на 10 гривень і найдоступніше воно у мережі “Мега Маркет” 179 грн/кг. Солене сало навпаки подорожчало приблизно на 8 гривень. Подекуди його ціна становить 279 гривень за кіло. Найдоступніші ціни у “Метро” – 268 гривень за кіло. Олія. Деякі торгові марки, як наприклад “Щедрий дар” знизили ціну на 2 гривні і тепер 850 мл олії коштує 65 гривень. А от ТМ “Олейна” навпаки подорожчала на 1 гривню. Найнижчі ціни на олію зафіксували в Ашані. Цукор. Середня ціна цукру по різних торгових мережах 33 гривні, що лише на кілька копійок дешевше ніж у січні. Рис. Круглий рис подешевшав подекуди одразу на кілька гривень. Також ціна дуже різниться залежно від торгової мережі. Наприклад, у Варусі рис коштує 53 гривні за кіло, тоді як в більшості інших магазинів аж 75 гривень.

Стосовно подорожчань, то дуже різко підстрибнули в ціні всі овочі. Особливо тепличні: помідори, огірки, капуста та зелень. Все через подорожчання електроенергії та великі витрати на опалення і освітлення теплиць. Подекуди ціна кілограма овочів зросла одразу на 50 гривень. Наприклад, помідори чері, які в січні коштували близько 100 грн за кілограм, тепер не дешевше ніж 150 гривень.