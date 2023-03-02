Мобілізація проводитиметься по-новому: у Міноборони розповіли, що зміниться

Нещодавно загальну мобілізацію в Україні, як і воєнний стан в черговий раз продовжили. Працівники військкоматів та уповноважені особи мають право вручати повістки у будь-якому громадському місці. Водночас, чим далі тим більше громадян скаржаться на перевищення повноважень таких спеціалістів. Скандали випливають один за одним. Стосуються вони порушення прав людини, а також неналежної підготовки, де не навчених людей без досвіду відразу ж відправляють на фронт. Наразі відкрито вже чимало кримінальних проваджень стосовно подібних ситуацій. У зв’язку з цим у Міноборони анонсували ряд змін. Планують вдосконалити роботу військкоматів та прописати оновлені правила.

Буде порушено цілу низку питань

“Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілу низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни“, – заявили у Міноборони.



Планують розглянути наступні питання:

Нормативні зміни, що необхідні для поліпшення роботи ТЦК СП. Вдосконалення процедури укладання договору про вступ на службу. Повну цифровізацію роботи ТЦК СП. Суворе дотримання прав осіб, яким вручають повістку. Покращення роботи та процесів взаємодії представників ТЦК СП з родичами загиблих.

Що стосується вручення повісток прямо на вулицях, у громадському транспорті і навіть на гірськолижних курортах, то тут змін не буде. Подібні дії не суперечать чинному законодавству в умовах воєнного часу.

За неявку до військкомату буде штраф

Без змін залишають і покарання за ігнорування повісток. Якщо особа не з’явиться у військкомат, то заплатить штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо порушення було вчинено повторно, то штраф може вирости від 5100 до 8500 гривень. Також за ухиляння від військової служби в умовах воєнного часу передбачено кримінальну відповідальність.