Мобілізація проводитиметься по-новому: у Міноборони розповіли, що зміниться
Нещодавно загальну мобілізацію в Україні, як і воєнний стан в черговий раз продовжили. Працівники військкоматів та уповноважені особи мають право вручати повістки у будь-якому громадському місці. Водночас, чим далі тим більше громадян скаржаться на перевищення повноважень таких спеціалістів. Скандали випливають один за одним. Стосуються вони порушення прав людини, а також неналежної підготовки, де не навчених людей без досвіду відразу ж відправляють на фронт. Наразі відкрито вже чимало кримінальних проваджень стосовно подібних ситуацій. У зв’язку з цим у Міноборони анонсували ряд змін. Планують вдосконалити роботу військкоматів та прописати оновлені правила.
Буде порушено цілу низку питань
“Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілу низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни“, – заявили у Міноборони.
Планують розглянути наступні питання:
- Нормативні зміни, що необхідні для поліпшення роботи ТЦК СП.
- Вдосконалення процедури укладання договору про вступ на службу.
- Повну цифровізацію роботи ТЦК СП.
- Суворе дотримання прав осіб, яким вручають повістку.
- Покращення роботи та процесів взаємодії представників ТЦК СП з родичами загиблих.
Що стосується вручення повісток прямо на вулицях, у громадському транспорті і навіть на гірськолижних курортах, то тут змін не буде. Подібні дії не суперечать чинному законодавству в умовах воєнного часу.
За неявку до військкомату буде штраф
Без змін залишають і покарання за ігнорування повісток. Якщо особа не з’явиться у військкомат, то заплатить штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо порушення було вчинено повторно, то штраф може вирости від 5100 до 8500 гривень. Також за ухиляння від військової служби в умовах воєнного часу передбачено кримінальну відповідальність.
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