Пора відірватися від моніторів: представлена настільна гра у всесвіті STALKER

Ігри серії S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World являють собою шутери від першої особи з відкритим світом з елементами survival horror, action adventure та рольової гри.

Події в грі розгортаються в Чорнобильській зоні відчуження після аномального впливу, після чого хімічні, фізичні та біологічні процеси на території зупинилися. Перша гра серії S.T.A.L.K.E.R. Тінь Чорнобиля побачила світ у 2007 році. Слідом вийшли ще дві гри з серії S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо та S.T.A.L.K.E.R. Поклик Прип’яті. Зараз команда компанії GSC Game World працює над черговою частиною гри під назвою S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Її вихід запланований на 2023 рік.

А поки ви чекаєте на четверту гру серії S.T.A.L.K.E.R., пропонуємо відволіктися від моніторів та насолодитися настільною грою.

Команда GSC Game World допоможе Awaken Realms створити настільну гру за мотивами STALKER.

Корпоративну стратегічну гру для 1-4 гравців описують як “повзання по зоні”. Це дещо видозмінена інтерпретація популярного жанру «повзання підземеллями», до якого входять такі ігри, як Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.

Творці повідомляють, що кожна історія STALKER матиме від двох до чотирьох сценаріїв для проходження. Один сценарій триватиме близько двох годин. Тобто це чудовий варіант для того., щоб провести вечір у компанії друзів.

Сценарій включатиме стелс-місії, тактичні перестрілки, пошукові місії, полювання артефактів, пересування по небезпечних зонах, боротьбу з мутантами та багато іншого.

Кожен Сталкер буде унікальним персонажем, який зможе вдосконалювати своє спорядження та змінювати навички в залежності від сценарію.

Дата презентації настільної версії STALKER: The Board Game ще не озвучена, але очікується, що до кінця червня розпочнеться каудфандингова кампанія. Тож, ймовірно, за кілька місяців фанати гри зможуть поглянути на неї під іншим кутом.