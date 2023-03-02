Побачити весь жах на власні очі: з’явився сайт для віртуальних прогулянок містами, що постраждали від війни

Глобальна благодійна ініціатива на підтримку України United-24 представила сайт, де всі охочі зможуть здійснити віртуальну прогулянку містами України, які найбільше постраждали від обстрілів та атак російської окупаційної армії.

Така інформація з’явилася на офіційній сторінці ініціативи United-24 у Facebook.

Зараз ресурс пропонує прогулянку вулицями шести міст України, а саме — Київ, Харків, Чернігів, Суми, Ізюм та Ірпінь.

В публікації говориться про те, що в сервісі Google Street View, який дозволяв прогулятися вулицями будь-якого міста у світі, вже рік не оновлювалися карти. Тож побачити наслідки російського вторгнення та руйнування українських міст неможливо.

Щоб показати наслідки російського “асвабажденія” за участі ініціативи United 24 було створено сайт, де користувачі зможуть на власні очі побачити вулиці українських міст, де побувала нога окупанта. Незалежна агенція And Us з Дубая допомогла зафіксувати наслідки.

Також всі небайдужі зможуть задонатити на відбудову України за посилання на сайті, щоб допомогти мільйонам українців повернутися в рідні домівки.

Віртуальна прогулянка понівеченими містами доступна за посиланням The Undeniable Street View.

На деяких локаціях можна переглянути місцевість “до” та “після” повномасштабного вторгнення окупантів.

Зараз відвідувачі сайту можуть подорожувати 14 вулицями в різних містах України з можливістю повного огляду.

Це допоможе людям з будь-якого куточка світу на власні очі побачити всі жахіття, які чинили російські окупанти. Головна мета проєкту — розповсюдження правди про російське вторгнення та збір коштів на відновлення всього, що зруйнували окупанти. Рекомендуємо всім пройтися вулицями українських міст, в яких побував ворог та допомогти в зборі коштів на відбудову. Лише спільними зусиллями ми повернемо величність нашим містам, а Збройні сили України подбають про те, щоб ворог тремтів від страху при одній лише згадці про українців.