Виплату пенсій можуть зупинити: в Пенсійному фонді назвали одразу 5 причин

Українцям можуть припинити виплачувати пенсії. Фахівці Пенсійного фонду України розповіли, в яких випадках це можливо та що потрібно зробити, щоб не втратити виплат.

Відповідно до статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” є випадки, коли пенсіонерам можуть припинити виплату пенсій. Всього є п’ять ситуацій, коли можуть відмовити у виплаті пенсії. Мова йде про наступне:

Пенсію призначили на основні неправдивої інформації, умисно чи випадково. Виправити це можна шляхом подання правильних документів. Громадянин України не отримував пенсію протягом шести місяців. Зараз така ситуація трапляється частіше, адже чимало людей були змушені покинути місця проживання через вторгнення окупантів, а якщо пенсію приносив працівник Укрпошти, то така ситуація має місце. Щоб уникнути подібної проблеми, потрібно звернутися до ПФ за місцем перебування та пояснити ситуацію. Особа поїхала за кордон на постійне місце проживання. Тобто особа втратила громадянство України. Громадянин влаштувався на роботу, яка дає право на отримання пенсії за вислугу років. В такому разі пенсію не платитимуть за весь час роботи та такій посаді. Смерть пенсіонера.

Загалом більшість виплат можна буде відновити. Для цього достатньо звернутися до будь-якого представництва Пенсійного фонду України. Після надання відповідних документів виплату пенсій відновлять.

Цього березня українські пенсіонери отримають надбавку у розмірі 20% до пенсії. Однак реальна сума надбавки залежатиме від розміру поточної пенсії.

Раніше експерти припускали, що пенсії піднімуть одразу на 24%, однак на засіданні Кабміну від 17 лютого стало відомо про індексацію на 20%. Проте деяка частина українських пенсіонерів може навіть не відчути надбавки, оскільки індексуватимуть лише основну частину пенсії, тобто без врахування різноманітних надбавок, наприклад, за вік чи стаж понад норму.