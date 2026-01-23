Windows 11 прокачали: «Блокнот» став зручнішим, а Paint тепер створює розмальовки

Компанія Microsoft анонсувала оновлення для своїх класичних програм у Windows 11. Нові функції отримали текстовий редактор «Блокнот» та графічний редактор Paint, причому акцент зроблено на зручності та використанні штучного інтелекту.

Блокнот (Notepad) Розробники розширили підтримку розмітки Markdown. Тепер користувачам доступні:

Закреслення тексту.

Вкладені списки.

Керування форматуванням за допомогою гарячих клавіш.

Також покращили роботу з генеративним ШІ. Впроваджено «потокове введення»: згенерований нейромережею текст з’являтиметься на екрані поступово (символ за символом), що дозволяє бачити процес у реальному часі, а не чекати на завантаження всього блоку тексту.

Paint Графічний редактор отримав творчу функцію — створення розмальовок. Використовуючи нейропроцесор (NPU) та Copilot, програма генерує чорно-білі контурні малюнки за текстовим запитом користувача. Крім того, вдосконалили інструмент «Заливка»: тепер у ньому можна налаштовувати інтенсивність заповнення кольором.

Нововведення наразі проходять тестування і стануть доступними для власників ПК з підтримкою Copilot протягом найближчих тижнів.