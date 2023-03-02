Кошмар для окупантів: ЗСУ отримали НУРСи для “Градів” зі збільшеною дальністю 

Артилерійські підрозділи Збройних сил України почали активно використовувати НУРСи для БМ-21 “Град” сербського виробництва. Вони здатні завдавати ударів по позиціях ворога та скупченнях ворожої техніки на відстані до 40 км.

Що відомо про ці боєприпаси

Для початку слід сказати, що напряму Сербія не постачає Україні жодного озброєння. Одна відомо, що третя країна придбала у Сербії 3 500 одиниць НУРСів. З метою конспірації маркування з ракетних снарядів було стерто.

Спеціалісти видання Ukraine Weapons Tracker допускають, що боєприпаси для реактивної артилерії були придбані за посередництва двох країн, які допомагають Україні. Мова йде про Туреччину та Канаду. Однак офіційно жодна з країн не повідомляла про покупку НУРСів для Збройних сил України.

Попри те, що маркування на боєприпасах відсутнє, військові експерти змогли їх ідентифікувати за характерною прямокутною задньою кромкою хорди ракетного двигуна.

На фото вище також можна помітити затерте маркування. Експерти припускають, що в Сербії не знають, хто кінцевий отримувач боєприпасів. Саме тому постачальник приховав походження боєприпасів. Також відомо, що виробником боєприпасів зі збільшеною дальністю польоту є компанія Sofag.

Відомо, що сербські НУРСи з’явилися на озброєнні артилеристів Збройних сил України близько двох місяців тому, однак фото були опубліковані лише тепер.

Щодо характеристик сербських НУРСів, то вага одного ракетного снаряда G2000 складає 69 кг. Вага бойової частини сягає 19,1 кг.

Дальність польоту досягає 40 км. А це у два рази більше за ті звичайні НУРСи, що стоять на озброєнні ЗСУ.

Загалом безліч країн демократичного світу активно допомагають Україні. Спільними зусиллями ми зможемо здобути перемогу, і сподіваємося, що це буде вже найближчим часом. Адже цієї весни очікується масштабна контрнаступальна операція Збройних сил України.