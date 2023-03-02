Як захистити своє спілкування у Viber: головні налаштування

У воєнний час українці мають приділяти більше уваги власній цифровій безпеці через зростання кількості загроз. Команда Rakuten Viber нагадує про функції, що покращать безпеку спілкування й захистить приватні дані за допомогою корисних функцій месенджера.

Наскрізне шифрування

Всі чати у Viber захищені наскрізним шифруванням з першого до останнього повідомлення. Це та функція, про яку вам не потрібно турбуватись: вона ввімкнена за замовчуванням. Що це означає?

Ключі дешифрування до чатів та дзвінків зберігаються лише на пристроях користувачів: повідомлення неможливо перехопити й прочитати, а розшифровуються вони тільки на пристроях співрозмовників. Будь-які інші особи, навіть співробітники Viber, не мають доступу до цих ключів, тому дзвінки та повідомлення можуть бути прочитані/прослухані лише учасниками діалогу.

При такій системі відпадає потреба в активації додаткових функцій захисту: наскрізне шифрування налаштоване за замовчуванням і надійно зберігає приватність листування. Те саме стосується голосових дзвінків 1-1, – доступ третіх осіб до них неможливий.

Двоетапна авторизація

Двоетапна авторизація подібна встановленню додаткового замка на дверях квартири. Звісно, їх відкриття і закриття займає трохи більше часу, проте помешкання стане безпечнішим для зберігання цінностей та людей у ньому.

Так само і з доступом до акаунту Viber, в якому зберігається приватна інформація. Захист облікового запису за допомогою електронної пошти та PIN-коду стане серйозною перепоною на шляху шахраїв, якщо телефон потрапить до них в руки. Крім того, з двоетапною перевіркою лише ви зможете створити обліковий запис Viber зі своїм номером телефону.

Як увімкнути: «Параметри» → «Конфіденційність» → «Двоетапна перевірка».

Захист важливих чатів PIN-кодом

Якщо існує ризик потрапляння телефону до чужих рук (наприклад, під час перевірки на окупованих територіях), слід захистити важливі переписки PIN-кодом. Таким чином, коли третя особа розблокує девайс і отримає доступ до акаунту Viber, ці чати не будуть виявлені та прочитані.

Як увімкнути на iOS: Натиснути на назву чату зверху екрану → «Сховати цей контакт» → Задати PIN-код. Як увімкнути на Android: Увійти у чат → Налаштування (символ у вигляді трьох крапок зверху справа) → «Інформація про чат» → «Сховати цей контакт» → Задати PIN-код.

Обмеження додавання в групи

Спам в сумнівних групах впливає на досвід користування месенджером та настрій. У Viber можна обмежити надходження запрошень на вступ до груп лише тими користувачами, які є у вашому списку контактів.

Таке налаштування конфіденційності забезпечить інформаційну гігієну і зробить користування месенджером ще комфортнішим.

Як увімкнути: «Параметри» → «Конфіденційність» → «Налаштування додавання в групи».

Зникомі повідомлення

Ця функція – запорука того, що ваші повідомлення не потрапить до третіх осіб, адже вони будуть видалені протягом визначеного проміжку часу. Крім того, отримувач такого повідомлення не зможе зробити скріншот на Android. На iOS: при спробі зробити знімок екрана або переслати зникоме повідомлення відправник отримає сповіщення.

Як увімкнути: натисніть на іконку з годинником у чаті 1-на-1. Після цього встановіть бажаний таймер: 10 секунд, 1 хвилина або 1 година. Після завершення цього часу повідомлення зникне.

На що ще варто звернути увагу:

Можливість приховати фото та статус “В мережі” і “Переглянуто”

Для збереження високого рівня приватності ви можете приховати своє фото від користувачів, яких немає в списку ваших контактів. Це зменшить кількість небажаних запитів на переписку та убезпечить ваші фото від потрапляння в чужі руки.

Як налаштувати: «Параметри» → «Конфіденційність» → «Показувати фото» → вимкніть функцію.

Також можна приховати час останніх відвідин Viber та статус «В мережі», але ця функція доступна лише раз на добу. В пригоді стане і параметр «Переглянуто»: коли він вимкнений, користувач може непомітно для співрозмовника прочитати повідомлення. Проте ця функція має зворотну дію: вона не дозволить дізнатися, чи переглянуті ті повідомлення, що ви надіслали.

Як налаштувати: «Параметри» → «Конфіденційність» → параметри «Переглянуто» та «В мережі»: вимикаємо їх, знявши прапорець.