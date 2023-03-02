Известны мартовские даты магнитных бурь: метеочувствительным будет не легко

Геомагнитные колебания – это то без чего не обходится ни один месяц в году. К сожалению, совершенно бесследно для людей это не проходит. Многим откровенно плохо как физически, так психологически. На каждого магнитная буря оказывает влияние по-разному и может привести даже к инсультам и инфарктам. Уровень плохого самочувствия зависит от мощности магнитной бури. Эксперты уже заявили, что в марте подобное явление будет происходить четырежды. Как минимум одна буря будет очень мощной.

Дать магнитных бурь в марте

Всего ожидается четыре:

3 марта — данная буря будет не слишком мощной и продлится всего несколько часов. С 5 по 8 марта. Эта буря будет пятибалльной, то есть достаточно мощной. Ее пик придется на 6 и 7 число, а 8 она пойдет на убыль. С 15 по 17 марта еще одна буря мощностью пять баллов. Ее пик придется на 17 марта. Последняя буря не слишком мощная произойдет 23 марта.

По сравнению с февралем, в марте ситуация немного лучше, однако беречь себя все равно нужно.

Как врачи советуют переживать геомагнитные колебания?

Кроме симптоматического лечения головной боли или, например, повышенного артериального давления, медики советуют и другие действия. В частности, в эти дни следует отказаться от сигарет, алкоголя и большого количества кофеина. Не есть слишком тяжелую, калорийную и вредную пищу. Добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, а еще пить много воды. Также медики советуют отказаться в эти дни от сильных физических, а особенно эмоциональных нагрузок. Любой стресс и напряжение усложнят ваше самочувствие. Постарайтесь побольше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, а решение сложных задач на несколько дней отложите.