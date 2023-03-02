Відомі березневі дати магнітних бур: метеочутливим буде не легко

Геомагнітні коливання — це те без чого не обходиться жоден місяць в році. На жаль, повністю безслідно для людей це не проходить. Багатьом відверто погано як фізично, так психологічно. На кожного магнітна буря впливає по-різному і може призвести навіть до інсультів та інфарктів. Рівень поганого самопочуття залежить від потужності магнітної бурі. Експерти вже заявили, що в березні подібне явище відбуватиметься чотири рази. Як мінімум одна буря буде дуже потужною.

Дати магнітних бур у березні

Всього очікується чотири:

3 березня — дана буря буде не надто потужною і триватиме лише кілька годин. З 5 по 8 березня. Ця буря буде п’ятибальною, тобто доволі потужною. Її пік припаде на 6 і 7 число, а 8 вона піде на спад. З 15 по 17 березня ще одна буря потужністю у п’ять балів. Її пік припаде на 17 березня. Остання буря не надто потужна відбудеться 23 березня.

Порівняно з лютим, у березні ситуація трохи краща, однак берегти себе все одно потрібно.

Як лікарі рекомендують переживати геомагнітні коливання?

Окрім симптоматичного лікування головного болю, чи, наприклад підвищеного артеріального тиску медики радять й інші дії. Зокрема, в ці дні потрібно відмовитися від сигарет, алкоголю та великої кількості кофеїну. Не їсти надто важку, калорійну та шкідливу їжу. Додати в раціон більше свіжих овочів і фруктів, а ще пити багато води. Також, медики радять відмовитись в ці дні від сильних фізичних, а особливо емоційних навантажень. Будь-який стрес і напруга ускладнять ваше самопочуття. Постарайтесь більше відпочивати, проводити час на свіжому повітрі, а вирішення складних задач на кілька днів відкладіть.