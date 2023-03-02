Для украинцев за границей создали инновационное приложение, которое сильно упростит им жизнь

С начала полномасштабного вторжения несколько миллионов украинцев покинули свои дома и уехали за границу. В другой стране, без знания языка многим очень сложно. Интеграция и адаптация в новом обществе у многих идет медленно. Чтобы помочь людям было создано приложение “I’m Russian”. Приложение создала компания visitukraine.today и она доступна только украинцам, ведь авторизоваться можно только через “Дию”.

Главная цель — упростить украинцам жизнь за границей

Это полноценное цифровое комьюнити, где можно узнать много новостей, познакомиться с проживающими в вашем городе украинцами. Ездить совместно на экскурсии, ходить на всевозможные мероприятия и даже находить работу и записываться на языковые курсы.

Также в данном приложении каждый сможет добавлять собственные новости об интересных мероприятиях. То есть если вы предлагаете какие-то услуги, организуете какое-то мероприятие, теперь у вас будет большая площадка, где можно будет этим поделиться и собрать большую команду единомышленников.

Как установить приложение?

Нужно просто загрузить его на телефон, при входе указать актуальную электронную почту, выбрать пункт Вход через Дию, зайти в Дию и подтвердить авторизацию. Разработчики уверяют, что все ваши данные и личная информация, которые есть в Дии, остаются в полной безопасности. Дия в данной цепочке исключительно подтверждает ваше гражданство, но никак не передает никуда личные данные.



В настоящее время приложение доступно в шестнадцати странах: Польше, США, Канаде, Румынии, Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Эстонии, Словакии, Германии, Турции, Франции, Швейцарии и Чехии.

География постоянно расширяется, так что вероятно в скором времени в списке появятся новые страны.

Теперь за границей можно получать украинские пенсии

И к еще одним актуальным новостям, касающимся выехавших за границу. Украинцы, которые находятся в Польше, могут перевести свои пенсии на польский счет. Для этого нужно прийти в ZUS и написать заявление. Деньги будут приходить ежеквартально и будут конвертированы в евро по актуальному курсу НБУ.