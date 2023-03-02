Для українців закордоном створили інноваційний додаток, який сильно спростить їм життя

Від початку повномасшабного вторгнення кілька мільйонів українців покинули свої домівки та виїхали закордон. В іншій країні, без знання мови багатьом дуже складно. Інтеграція та адаптація у новому суспільстві у багатьох відбувається повільно. Щоб допомогти людям було створено додаток «I’m Ukrainian». Застосунок створила компанія visitukraine.today і він доступний лише українцям, адже авторизуватися можна тільки через “Дію”.

Головна мета — спростити українцям життя закордоном

Це повноцінне цифрове ком’юніті, де можна дізнатися багато новин, познайомитися з українцями, які проживають у вашому місті. Їздити спільно на екскурсії, ходити на всілякі заходи, та навіть знаходити роботу і записуватись на мовні курси.

Також в даному додатку кожен зможе додавати власні новини про цікаві заходи тощо. Тобто якщо ви пропонуєте якісь послуги, організовуєте якийсь захід, тепер у вас буде великий майданчик де можна буде цим поділитися і зібрати велику команду однодумців.

Як встановити додаток?

Потрібно просто завантажити його на телефон, при вході вказати актуальну електронну пошту, вибрати пункт “Вхід через Дію”, зайти в Дію та підтвердити авторизацію. Розробники запевняють, що всі ваші дані та особиста інформація, яка є у Дії залишаються у цілковитій безпеці. Дія в даному ланцюжку виключно підтверджує ваше громадянство, але ніяк не передає нікуди особисті дані.

Наразі додаток доступний у шістнадцяти країнах: Польщі, США, Канаді, Румунії, Австрії, Великобританії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Франції, Швейцарії та Чехії.

Географія постійно розширюється, тож ймовірно невдовзі в списку з’являться нові країни.

Відтепер закордоном можна отримувати українські пенсії

І до ще одних актуальних новин, що стосуються тих хто виїхав закордон. Ті українці, які перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсії на польський рахунок. Для цього треба прийти у ZUS і написати заяву. Гроші приходитимуть щоквартально та будуть конвертовані у євро за актуальним курсом НБУ.