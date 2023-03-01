В ЗСУ показали роботу “Бойового комара”: на що здатен цей БПЛА

В Telegram каналі під назвою Supemova+ було оприлюднено відеоролик, в якому можна побачити в роботі безпілотний літальний апарат бомбардувальник під цікавою назвою “Бойовий комар”.

Попри доволі скромну назву цей літальний апарат має доволі вражаючі габарити. Більше того, він може брати на борт одразу вісім одиниць боєприпасів.

Що відомо про БПЛА “Бойовий комар”

Справжня назва літального апарата в відеоролику не названа, лише “позивний”. Однак за словами експертів, візуально цей безпілотних схожий на квадрокоптер DJI Mind 8. Проте над ним явно попрацювали та дещо доповнили. Це видно по нехарактерних для DJI Mind 8 стійках для двигуна. Підписники охрестили цей неймовірний дрон-бомбардувальник “Бойовим комаром”, і схоже така назву чудово підходить. Особливо після новин з росії, про створення бойових гусей, комах та іншого живого “арсеналу”.

Осінню минулого року дещо схожий безпілотний літальний апарат українські волонтери передали бійцям Збройних сил України на Харківському напрямку. Тоді цей дрон називали “Кажан”. Волонтери тоді повідомляли, що такий безпілотних може нести на борту три одиниці боєприпасів, загальною масою до 20 кг.

Щодо безпілотників “Кажан”, то їх можна використовувати для завдання ударів по ворогу 122-мм мінами.

Ймовірно “Бойовий комар” має подібну систему скидання боєприпасів. Однак умільцям вдалося збільшити кількість боєприпасів до восьми одиниць. Погодьтеся, це більш суттєва загроза для нашого ворога.

Українські спеціалісти вже неодноразово дивувати власними розробками та модернізованими моделями різноманітних безпілотних літальних апаратів.

Раніше було відомо про створення дронів, які будуть полювати на іранські шахіди. Взимку повідомлялося, що близько сотні операторів навчаються керувати новою розробкою. Ймовірно вони вже вийшли на полювання, та знешкоджують дрони, які ворог використовує для атак на енергетичну інфраструктуру та для виявлення наших систем протиповітряної оборони.