60 гривен в месяц: у мобильных операторов есть дешевые тарифы, но их не рекламируют

Абоненты популярного мобильного оператора Vodafone массово жалуются на дорогие услуги. В ответ на такие жалобы на официальной странице Vodafone в Facebook, представители оператора рассказали, что в компании есть разные пакеты услуг, которые абоненты могут подобрать под свои потребности.

В ответ на комментарий пользователя о том, есть ли у них более дешевые тарифы, чем 165 гривен в месяц, в Vodafone ответили, что есть и более бюджетные тарифы и предложили пообщаться в личных сообщения для подбора более дешевого варианта.

Мы поинтересовались, какие бюджетные пакеты услуг от оператора Vodafone существуют. Мы выяснили, что есть несколько вариантов.

Vodafone Red Turbo

Контрактный тариф можно подключить относительно недорого, всего за 125 гривен в месяц.

Для новых абонентов снижена стоимость в первые 6 месяцев со дня подключения — сначала полгода по 100 грн/мес. Начиная с 7-го месяца — базовая стоимость, то есть уже 125 гривен.

Предоставляется безлимитный интернет и 1000 минут на все номера. В целом это довольно привлекательное предложение для всех абонентов.

Тариф Yezzz

Также Vodafone выпустил тариф за 60 гривен в месяц. Однако купить его можно в Сильпо или заказать на сайте, но только с новым номером. Что касается возможности перенести номер, то пока ее нет.

Что касается активации стартового пакета, то для этого достаточно позвонить по бесплатному номеру 205 с нового номерам и пополнить счет на 60 гривен одним платежом. Подключение условий тарифа произойдет на протяжении суток после первого пополнения. Со второго месяца пользования стоимость пакета услуг составит 80 гривен.

Все операторы “большой тройки” вынуждены повышать цены на тарифы. На это повлияла война и регулярные атаки врага на энергетическую инфраструктуру. Отчасти поднятие цен связано с необходимостью устанавливать резервные источники питания для вышек мобильной связи.