60 гривень на місяць: мобільні оператори мають дешеві тарифи, але їх не рекламують

Абоненти популярного мобільного оператора Vodafone масово скаржаться на дорогі послуги. У відповідь на такі скарги на офіційній сторінці Vodafone у Facebook представники оператора розповіли, що в компанії є різні пакети послуг, які абоненти можуть підібрати під свої потреби.

У відповідь на коментар користувача про те, чи мають дешевші тарифи, ніж 165 гривень на місяць, у Vodafone відповіли, що є й бюджетніші тарифи і запропонували поспілкуватися в особистих повідомленнях для підбору дешевшого варіанту.

Ми поцікавилися, які бюджетні пакети послуг від оператора Vodafone є. Ми з’ясували, що є кілька варіантів.

Vodafone Red Turbo

Контрактний тариф можна підключити відносно недорого, лише за 125 гривень на місяць.

Для нових абонентів знижено вартість у перші 6 місяців з дня підключення – спочатку пів року по 100 грн/міс. Починаючи з 7-го місяця базова вартість, тобто вже 125 гривень.

Надається безлімітний інтернет та 1000 хвилин на всі номери. Загалом це досить приваблива пропозиція для всіх абонентів.

Тариф Yezzz

Також Vodafone випустив тариф за 60 гривень на місяць. Однак купити його можна в Сільпо або замовити на сайті, але лише з новим номером. Щодо можливості перенести номер, то поки що її немає.

Щодо активації стартового пакета, то для цього достатньо зателефонувати за безкоштовним номером 205 з нових номерів та поповнити рахунок на 60 гривень одним платежем. Підключення умов тарифу відбудеться упродовж доби після першого поповнення. З другого місяця користування вартість пакета послуг складатиме 80 гривень.

Усі оператори великої трійки змушені підвищувати ціни на тарифи. На це вплинула війна та регулярні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Частково підвищення цін пов’язане з необхідністю встановлювати резервні джерела живлення для станцій мобільного зв’язку.