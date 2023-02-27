От шорт до пуховика: синоптики удивили погодой в Украине в начале весны

В этом году зима украинцев удивила неожиданно теплой погодой, а тенденция ожидается продолжаться в весенний период. По словам синоптика Станислава Щедрина, зимой не предполагается значительное похолодание, и последние дни февраля будут достаточно теплыми, с температурой ночью от -3 до +3°C и днем ​​от +4 до +9°C, хотя влажность воздуха будет повышенной.

В первой половине марта ожидается потепление, когда температура воздуха будет достигать +9…+11°C на большинстве территорий Украины, а на западе страны может достигать +13°C. В этот период ожидаются небольшие осадки и большее количество солнечных дней. Такая погода должна продолжаться до второй декады марта, после чего ожидается более теплая погода, хотя с меньшим количеством солнечных дней. Однако на западе и юге Украины в некоторые дни можно ожидать температуру воздуха до +14…+18°C.

В апреле, в отличие от предыдущего месяца, ожидается похолодание и возможность снегопадов в Карпатах, а на остальной территории Украины первые весенние ливни и грозы. Тем не менее, такая погода должна быть недолгой, и со второй декады апреля ожидается стремительное потепление и приближение к почти летней погоде, с температурой, которая часто достигает +15…+20 градусов. Периодически возможны ливни с грозами, также до конца апреля ожидается ветреная погода.

Напомним, что в этом году зима удивила украинцев. Сильные морозы были считанные дни. Кажется, что сама матушка природа на нашей стороне, ведь из-за атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру всем нам было крайне сложно. А если бы ко всем трудностям добавились бы сильные морозы, то ситуация была бы гораздо хуже. А ведь энергосистема могла бы не справиться с нагрузкой.

Однако холода уже позади, впереди нас ждет весна и лето, которые принесут победу над врагом. Все мы этого очень ждем.