Від шортів до пуховика: синоптики здивували погодою в Україні на початку весни

Цьогоріч зима українців здивувала несподівано теплою погодою, а ця тенденція очікується продовжуватися у весняний період. За словами синоптика Станіслава Щедріна, взимку не передбачається значного похолодання, й останні дні лютого будуть досить теплими, з температурою вночі від -3 до +3°C та вдень від +4 до +9°C, хоча вологість повітря буде підвищеною.

У першій половині березня очікується потепління, коли температура повітря сягатиме +9…+11°C на більшості територій України, а на заході країни може досягати +13°C. Протягом цього періоду очікуються незначні опади та більша кількість сонячних днів. Така погода має тривати до другої декади березня, після чого очікується ще тепліша погода, хоча з меншою кількістю сонячних днів. Однак, на заході та півдні України у деякі дні можна очікувати температуру повітря до +14….+18°C.

У квітні, на відміну від попереднього місяця, очікується похолодання та можливість снігопадів у Карпатах, а на решті території України – перші весняні зливи та грози. Проте, така погода має бути недовготривалою, і з другої декади квітня очікується стрімке потепління та наближення до майже літньої погоди, з температурою, що часто сягає +15…+20 градусів. Періодично можливі зливи з грозами, також до кінця квітня очікується вітряна погода

Нагадаємо. що цьогоріч зима здивувала українців. Сильні морози були лічені дні. Здається, що сама матінка природа на нашому боці, адже через атаки російських окупантів на критичну інфраструктуру всім нам було вкрай складно. А якби до всіх труднощів додалися б сильні морози, то ситуація була б набагато гіршою. Адже енергосистема могла б не впоратися з навантаженням.

Однак холоди вже позаду, попереду нас чекає весна та літо, які принесуть перемогу над ворогом. Всі ми на це дуже чекаємо.