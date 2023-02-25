2 тысячи на взрослого и 3 на ребенка: какие документы нужны для выплат

Агентство Организации Объединенных Наций продолжает помогать украинским беженцам предоставляя помощь украинцам в размере 2200 грн, тем, кто пострадал в результате военных действий.

Эта помощь доступна жителям Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областей, а также переселенцам. Для того чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в один из региональных центров, адреса которых указаны на сайте Агентства ООН. Также информацию касательно расположения таких центров можно узнать по номеру 0800307711.

При себе нужно иметь паспорт, ИНН, номер банковской карты, свидетельство о рождении ребенка (если есть) и документ об инвалидности (если таковой имеется).

Украинские переселенцы также могут получить выплаты из государственного бюджета в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка.

Напомним, ранее внутренне перемещенные лица массово жаловались на задержки выплаты могут, но Министерство социальной политики обещает, что они будут выплачены в полном объеме, несмотря на задержки.

Перед тем, как обращаться за помощью, важно ознакомиться с информацией об организации и не передавать свои личные банковские данные незнакомым людям. Лучше обратиться в центры и офисы Агентство ООН в Украине в своих регионах. Дело в том, что в последнее время активизировались мошенники. Они предлагают украинцам оформить выплаты онлайн. Естественно, никаких денег человек не получит, ведь цель мошенников получить данные банковской карты. К сожалению, есть много людей, которые готовы заработать на чужом горе. Поэтому будьте предельно внимательными, и помните, что срок действия карты и три цифры на обороте — это конфиденциальная информация. Ни в коем случае никому не сообщайте личные данные. При малейшем подозрении мошенничества, проанализируйте ситуацию и уточните нюансы. Несмотря на войну остаются нелюди, охотно крадущие деньги с карт украинцев, которые больше всего пострадали от нападения российских оккупантов.