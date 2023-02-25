2 тисячі на дорослого і 3 на дитину: які документи потрібні для виплат

Агентство Організації Об’єднаних Націй продовжує допомагати українським біженцям і надалі надає допомогу у розмірі 2200 грн тим, хто постраждав в результаті військових дій.

Ця допомога доступна мешканцям Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Запорізької, Харківської, Черкаської та Кіровоградської областей, а також переселенцям. Щоб отримати цю допомогу, потрібно звернутися до одного з регіональних центрів, адреси яких зазначені на сайті Агентства ООН. Також інформацію щодо розташування таких центрів можна дізнатися за номером 0800307711.

При собі потрібно мати паспорт, ІПН, номер банківської карти, свідоцтво про народження дитини (якщо є) та документ про інвалідність (якщо такий є).

Українські переселенці також можуть отримати виплати з державного бюджету у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину.

Нагадаємо, раніше внутрішньо переміщені особи масово скаржилися на затримки виплат, але Міністерство соціальної політики обіцяє, що вони будуть виплачені в повному обсязі, попри затримки.

Перед тим, як звертатися за допомогою, важливо ознайомитися з інформацією про організацію та не передавати свої особисті банківські дані незнайомим людям. Краще звернутися в центри та офіси Агенції ООН в Україні у своїх регіонах. Річ у тім, що останнім часом активізувалися шахраї. Вони пропонують українцям оформити виплати онлайн. Звісно, жодних грошей людина не отримає, адже мета шахраїв отримати дані банківської карти.

На жаль, є багато людей, які готові заробити на чужій біді. Тому будьте надзвичайно уважними, і пам’ятайте, що термін дії карти та три цифри на звороті — цеце конфіденційна інформація. Ні в якому разі не повідомляйте особисті дані нікому. При найменшій підозрі шахрайства, проаналізуйте ситуацію та уточніть нюанси. Попри війну, залишаються люди, які охоче крадуть гроші з карт українців, що найбільше постраждали від нападу російських окупантів.