В Германии появился единый билет, действующий на все виды транспорта: как купить его на 30% дешевле

В Германии находится более миллиона украинских беженцев. Для них и тех, кто как раз планирует ехать в данную страну, есть полезная информация. С 20 февраля у ФРГ появился новый проездной билет, с которым можно пользоваться всеми видами общественного транспорта в любой точке страны. Пока его уже можно купить по предварительному заказу в Берлине и его цена 49 евро. Это дороже старого проездного, который стоил 29 евро, но новый вариант действует на всей территории ФРГ, а старый только в пределах одного города. Правда, купить его можно на 30% дешевле, а именно за 34 евро.

Часть стоимости билета может оплачивать работодатель и государство

Билет называется Deutschlandticket, он является именным и его могут приобрести все желающие. Однако люди, которые работают и используют билет для того, чтобы добраться общественным транспортом на работу, могут сэкономить. Если работодатель соглашается компенсировать 25% от стоимости билета, то еще 5% компенсирует государство. В результате владелец билета платит за него 34,30 евро.

Где купить билет?

Данный билет – это своеобразная месячная подписка, которую можно оформить придя в центр обслуживания клиентов Berliner Verkehrsbetriebe. Вот что известно на данный момент:

Те, кто уже имеет городской билет за 29 евро, получат на почту электронное письмо о том, что их подписка обновлена и теперь ежемесячно с банковского счета будет сниматься 49 евро. Заказать билет уже можно, но действительным он будет только с 1 мая. Все кто не имеет никакого билета могут оформить его онлайн на сайте BVG или в том же центре обслуживания. Билет может быть в виде обычной карты с чипом или специальной карты для мобильного. Каждый выбирает, что ему удобнее.

Также сообщается, что до 3 апреля билет можно будет купить на Берлинской железной дороге.