Стало відомо, як зміниться ціна на газ для населення найближчими місяцями

Українці вже тривалий час платять фіксовану ціну за газ в межах 8 гривень за куб. Це стало можливим завдяки монополії, яку створив Нафтогаз. Компанія, яка ще кілька років тому постачала газ 10% українців зараз обслуговує майже 90%. Але саме завдяки цьому і вдається втримати ціни на блакитне паливо. Ба більше того, високопосадовці час від часу нагадують, що зараз ціна газу для населення вдвічі нижча від реальної. Водночас і підвищення тарифів було б незаконним, адже в Україні діє мораторій, який забороняє змінювати ціну на газ протягом шести місяців після закінчення воєнного стану. Нагадаємо воєнний стан триває і не так давно його продовжили ще на 90 днів.

Про підвищення тарифів поки не йде мова

Раніше в мережі неодноразово з’являлася інформація, що після завершення опалювального сезону ціна газу почне росте, а мораторій ймовірно скасують. Та ніхто на офіційному рівні не береться підтверджувати це, а навпаки спростовують. На додаток, після війни Україна має на меті стати незалежною від імпортних постачань газу і на це є всі передумови. По-перше, кількість населення значно зменшилась, адже дуже багато українців виїхали закордон. По-друге, через ракетні удари на жаль пошкоджено або знищено безліч підприємств та компаній. Експерти зазначають, якщо українці поступово почнуть замінювати старе обладнання, тобто газові котли та колонки на нові, то власного газу Україні точно вистачить. А там де є незалежність від імпорту, там і ціни втримувати набагато простіше. Тому говорити про підвищення тарифів дуже рано, адже варіанти виходу з цієї ситуації можуть бути різними.

А загалом, ринкова ціна газу наразі становить 19,3 гривні за куб, попри те, що Нафтогаз продає його населенню за 8 гривень. Різницю покривають за рахунок державного бюджету.