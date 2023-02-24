В Німеччині з’явився єдиний квиток, який діє на всі види транспорту: як купити його на 30% дешевше

В Німеччині перебуває понад мільйон українських біженців. Для них і тих, хто якраз планує їхати в дану країну є корисна інформація. З 20 лютого в ФРН з’явився новий проїзний квиток, з яким можна користуватися всіма видами громадського транспорту у будь-якій точці країни. Наразі його вже можна купити за попереднім замовленням у Берліні і його ціна 49 євро. Це дорожче від старого проїзного, який коштував 29 євро, але новий варіант діє на всій території ФРН, а старий лише в межах одного міста. Щоправда, купити його можна на 30% дешевше, а саме за 34 євро.

Частку вартості квитка може оплачувати роботодавець і держава

Квиток називається Deutschlandticket, він є іменним і його можуть придбати всі хто забажає. Проте, люди, які працюють і використовують квиток для того, щоб дістатися громадським транспортом на роботу можуть зекономити. Якщо роботодавець погоджується компенсувати 25% вартості квитка, то ще 5% компенсує держава. В результаті власник квитка сплачує за нього 34,30 євро.

Де купити квиток?

Даний квиток це своєрідна місячна підписка, яку можна оформити прийшовши у центр обслуговування клієнтів Berliner Verkehrsbetriebe. Ось, що відомо на цей момент:

Ті хто вже має міський квиток за 29 євро отримають на пошту електронний лист про те, що їхня підписка оновлена і тепер щомісяця з банківського рахунку буде зніматися 49 євро. Замовити квиток можна вже, але дійсним він буде лише з 1 травня. Всі хто немає ніякого квитка можуть оформити його онлайн на сайті BVG або у тому ж центрі обслуговування. Квиток може бути у вигляді звичайної картки з чіпом, або спеціальний для мобільного. Кожен вибирає, що йому зручніше.

Також повідомляється, що до 3 квітня квиток можна буде купити на Берлінській залізниці.