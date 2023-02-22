Весной тарифы на электроэнергию могут вырасти в четыре раза: Кабмин поделился деталями

В настоящее время в Украине действует мораторий на некоторые виды коммунальных платежей. Следовательно, газ и горячая вода точно не должны дорожать пока действует военное положение и еще шесть месяцев после его завершения. Но некоторые нардепы и чиновники говорят, что это будет очень сложно. Украинская экономика, которая и так находится в плачевном состоянии, может просто не выдержать. В частности, уже идут разговоры о том, чтобы повысить тарифы на электроэнергию. Это нужно в первую очередь для того, чтобы поскорее восстановить уничтоженную инфраструктуру. В начале года тарифы выросли для предпринимателей, а весной могут вырасти и для простого населения. Причем сразу в четыре раза.

Ситуацию объяснил советник премьер-министра Юрий Бойко

В настоящее время рассматривается несколько вариантов повышения тарифов, который, вероятно, будет расти постепенно. Высокопоставленные чиновники понимают, что сразу установить максимальный тариф невозможно, ведь среди населения пойдет большое сопротивление и просто стресс. Люди не смогут покрывать свои платежки.



Но то, что тарифы поднимутся сомнения нет. Юрий Бойко отметил, что сейчас тарифы для населения в четыре раза ниже реальной их стоимости. Бойко отметил, что сегодняшний тариф можно расценивать как субсидию. То есть государство тратит более 140 миллиардов гривен на субсидирование. Если тарифы вырастут, эта цифра снизится до 40 миллиардов. Те, у кого не будет возможности оплачивать электроэнергию, получат компенсацию. А так на сегодня получается, что не платят так как нужно и те, кто имеет возможность платить.

Газ тоже может подорожать

Пока что тарифы на газ обсуждают очень осторожно, но эксперты предполагают, что после завершения отопительного сезона цены могут вырасти. В условиях войны любые решения принимаются быстро и учитывая текущую ситуацию в государстве.