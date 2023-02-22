Весною тарифи на електроенергію можуть зрости вчетверо: Кабмін поділився деталями

Наразі в Україні діє мораторій на деякі види комунальних платежів. Відтак газ та гаряча вода точно не повинні дорожчати поки діє воєнний стан і ще шість місяців після його завершення. Але деякі нардепи та високопосадовці говорять, що це буде дуже складно. Українська економіка, яка й так у плачевному стані, може просто не витримати. Зокрема, вже йдуть розмови про те, щоб підвищити тарифи на електроенергію. Це потрібно в першу чергу для того, щоб швидше відновити знищену інфраструктуру. На початку року тарифи зросли для підприємців, а вже навесні можуть зрости й для простого населення. Причому відразу у чотири рази.

Ситуацію пояснив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко

Наразі розглядають кілька варіантів підвищення тарифів, який ймовірно зростатиме поступово. Високопосадовці розуміють, що одразу встановити максимальний тариф неможливо, адже серед населення піде великий супротив і просто стрес. Люди не зможуть покривати свої платіжки.



Але те, що тарифи зростуть, сумніву немає. Юрій Бойко зазначив, що наразі тарифи для населення вчетверо нижчі ніж реальна їх вартість. Бойко зазначив, що сьогоднішній тариф можна розцінювати, як субсидію. Тобто, держава витрачає понад 140 мільярдів гривень на субсидіювання. Якщо тарифи зростуть, то ця цифра знизиться до 40 мільярдів. Ті в кого не буде можливості оплачувати електроенергію, матимуть компенсацію. А так станом на сьогодні виходить, що не платять так як це потрібно й ті, хто має змогу платити.

Газ теж може подорожчати

Поки що тарифи на газ обговорюють дуже обережно, але експерти припускають, що після завершення опалювального сезону ціни таки можуть зрости. В умовах війни будь-які рішення приймають швидко і враховуючи поточну ситуацію в державі.